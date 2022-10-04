Makarna yapımı oldukça kolay ve aynı zamanda çok da doyurucu bir öğün olarak karşımıza çıkar. Çok uzun yıllardır dünya mutfağında oldukça imtiyazlık bir grupta olan makarna. Peki, Makarna nasıl yapılır? Makarna nasıl haşlanır? Basit makarna yapma tarifi? Makarna nasıl yapılır? Makarna nasıl haşlanır? Basit makarna yapma tarifi? Makarna nasıl yapılır? Makarna nasıl haşlanır? Basit makarna yapma tarifi?

Makarna tüm dünyada oldukça sevilen ve yapımı da herkes tarafından oldukça kolay olduğu düşünülen makarnanın, birkaç püf noktasıyla en iyi makarnayı elde etmek oldukça kolay. Makarna nasıl yapılır? Makarna nasıl haşlanır? Basit makarna yapma tarifi? Makarna nasıl yapılır? Makarna nasıl haşlanır? Basit makarna yapma tarifi? Makarna nasıl yapılır? Makarna nasıl haşlanır? Basit makarna yapma tarifi? Detaylar haberimizdedir...

BASİT MAKARNA YAPIMI TARİFİ

MALZEMELER:

4 kişilik bir aile için 1 paket makarna

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

1 Litre suyu bir tencereye alın ve kaynayana kadar bekleyin suyun içine bir yemek kaşığı zeytinyağı bir tatlı kaşığı tuz atın. İyice kaynadığını gördükten sonra içine istediğini çeşit makarnaları atın. Altını sıkmayı ihmal etmeyin çünkü taşabilir. Makarnalar iyice şiştikten sonra bir süzgece alın ve güzelce süzün. Aslında bu noktadan sonra makarnanınızın hazır olduğu da söylenebilir. Ancak isterseniz üzerine sos ya da bir takım çeşnilerde dökebilirsiniz. Şİmdiden afiyet olsun.

MAKARNA PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Makarna suyu iyice kaynadıktan sonra tuzu eklenmelidir.

Pişen makarnayı soğuk sudan geçirmek, makarnanın sos tutuşunu aynı zamanda lezzetini azaltır.

Makarnayı haşladığınız suyu sos yapımında kullanabilirsiniz.

Uzun ve yuvarlak makarnalarda salçalı ve domatesli sosları tercih edebilirsiniz.

Sos tutma özelliğine sahip olan burgu tarzı diğer makarnalarda ise sebzeli ve akışkan sosları makarnanıza ekleyebilirsiniz.

MAKARNANIN GEÇMİŞİ

Makarna (İtalyanca: Pasta), geleneksel İtalyan mutfağının temel besinidir[1] ve ilk defa 1154 yılında Sicilya'da ortaya çıkmıştır.[2] Genellikle irmik veya durum buğdayından elde edilmiş una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılır[3] Türkçeye İtalyanca maccherone sözcüğünden geçmiştir.[3]

Makarna üretimi için buğday irmik hâline getirilir, suyla karıştırılır ve şekil verilir. Makarna üretiminde kullanılan durum buğdayı, ekmeklik buğdaydan çok farklıdır. Protein ve B vitamini oranı daha yüksektir. Makarna kompleks karbonhidrat grubundan olduğu için metabolizmada çabucak parçalanarak hızlı bir şekilde enerjiye dönüşür. Makarnanın kolayca hazmedilen bir besin olmasının da nedeni budur.

KREMALI MANTARLI MAKARNA

Bir tavada tereyağını eritin ve ince doğradığınız mantarları ve ince ince kıydığınız sarımsakları pişene kadar iyice kavurun. Ardından kremayı, tuz ve baharatları yavaş yavaş karıştırarak ekleyip güzelce kaynatın. Ardından başka bir tencerede haşladığınız makarnayla sosu harmanlayın ve dilerseniz maydanozla süsleyin.

NAPOLİTEN SOSLU MAKARNA

Zeytinyağıyla tereyağı eritip incecik doğradığınız soğan ve sarımsakları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından yine ince ince doğradığınız kabuğu soyulmuş domatesleri ve salçayı tavaya ilave edin. Domateslerin sulu olmasına dikkat edin. Şekeri ilave edip güzelce kaynattıktan sonra damak tadınıza göre baharatları ve defne yaprağını ilave edin. Ayrı bir kapta haşladığınız makarnayla sosu güzelce karıştırın. Napoliten soslu makarnanız hazır.

DOMATES SOSLU MAKARNA

Domateslerin kabuğunu soyun, fesleğen, sarımsak, maydanoz ve sarımsaklarla beraber incecik doğrayın. Ve güzelce sıvı yağ ile karıştırın. Makarnayı haşladıktan sonra sosla güzelce harmanlayın ve peynirle servis yapın.