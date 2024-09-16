Makarna fabrikasının patlama nedeni ne? Sakarya makarna fabrikası patlamasında kaç kişi öldü, yaralı var mı?

Makarna fabrikası patlama nedeni nedir? Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasındaki patlama anı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Makarna fabrikası neden patladı ve son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. Sakarya makarna fabrikası patlamasında kaç kişi öldü, yaralı var mı? Detaylar haberimizdedir…

MAKARNA FABRİKASININ PATLAMA NEDENİ NE?

Sakarya Valiliği yaptığı açıklamada, fabrikada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada şu ana kadar 30 kişi yaralanmış olup; bunlardan 6 vatandaşımız ağır yaralanmış ve ağır yaralılardan 2'si de entübe edilmiştir. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 İtfaiye Erimiz de hafif yaralanmış ve hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, 5 yaralı vatandaşımız taburcu edilmiştir.

MAKARNA FABRİKASI PATLAMADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında yaşanan patlamadan geldi. Patlamanın ardından yapılan soğutma çalışmaları esnasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda 6'sı ağır 30 kişi yaralanırken, 2 kişinin hastanede entübe edildiği belirtildi.

Mesut Simay

Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada işçi Mesut Simay'ın ailesi tüm hastaneleri dolaşmasına rağmen Simay'ı bulamadı. Fabrikanın 5'inci katında merdivenlerde yanarak ölü bulunduktan sonra otopsi merkezine götürülen erkek cesedin teşhisi için aile otopsi merkezine çağrıldı. Ailenin teşhisi sonrası ölen kişinin Mesut Simay olduğu belirlendi. Kimliğin kesin teşhisi için adli tıp kurumunda DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren Karadeniz, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önceki bilgilendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına kendi imkanlarıyla başvuranlar nedeniyle yaralı sayısında bazı değişikliklerin olduğunu söyledi.

Özçevik, yaralılardan birinin 12 yaşındaki çocuk olduğu bilgisini paylaşarak, "Babasıyla iş yerine geldiği için, babasıyla orada bulunduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. Şu anki bilgiler bu şekilde. İstanbul'a giden hastamız büyük ihtimalle operasyona alınacak çünkü durumu kritik." ifadelerini kullandı.