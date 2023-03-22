MAK son seçim anketi 2023! MAK son anket sonuçları nedir? MAK Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketi sonuçları!

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Partiler bu anlamda çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Peki, MAK son anket sonuçları nedir? MAK son seçim anketi 2023! MAK Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketi sonuçları!

Son Dakika! HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta aday çıkarmayacak

MAK seçim anketi 2023! Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Partiler bu anlamda çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Peki, MAK son anket sonuçları nedir? MAK son seçim anketi 2023! MAK Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu anketi sonuçları haberimizde...

MAK SEÇİM ANKETİ

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti.

Anketten çıkan cevaplar şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Erdoğan: Yüzde 42.4

Kararsız: Yüzde 7.7

Diğer: Yüzde 3.4

"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise tablo şöyle oluştu;