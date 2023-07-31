Majör depresyonun 3 ana belirtisi! Majör depresyonun sebepleri nedir?

Majör depresyon, en şiddetli ve uzun süreli depresyon formu olarak bilinir ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu durum genellikle düşük ruh hali, umutsuzluk hissi ve ilgi kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Majör depresyonun belirtileri fiziksel, duygusal ve davranışsal alanlarda kendini gösterebilir. Majör depresyonun fiziksel belirtileri, duygusal belirtileri ve davranışsal belirtileri araştırmalara konu olmaya devam ediyor.

Depresyon, modern yaşamın sık karşılaşılan ruhsal sorunlarından biridir ve insanların fiziksel ve duygusal sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle majör depresyon, diğer depresyon türlerinden farklı olarak daha şiddetli ve uzun süreli belirtilere neden olabilir. Majör depresyon nedir? Majör depresyonun belirtileri nelerdir? Majör depresyonun nedenleri nelerdir? İşte, detaylar…

MAJÖR DEPRESYON NEDİR?

Depresyon, genellikle düşük ruh hali, umutsuzluk hissi ve ilgi kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren bir ruhsal durumdur. Bu, hayatınızı etkileyebilecek ciddi bir sorun olabilir. Majör depresyon, "klinik depresyon" veya "majör depresif bozukluk" olarak da adlandırılır ve depresyonun en şiddetli ve uzun süreli formudur. Majör depresyon, en az iki hafta boyunca sürekli olarak düşük ruh hali ve ilgi kaybıyla karakterizedir. Kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir ve zevk aldığı şeylere karşı ilgisini azaltabilir.

MAJÖR DEPRESYON BELİRTİLERİ

Majör depresyonun belirtileri, fiziksel, duygusal ve davranışsal alanlarda kendini gösterebilir. Bu belirtiler genellikle bir arada ortaya çıkar ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Majör depresyonun fiziksel belirtileri

Uyku Problemleri: Uykusuzluk veya aşırı uyuma gibi uyku düzeninde değişiklikler yaşanabilir.

Yorgunluk ve Enerji Kaybı: Sürekli yorgun hissetmek ve enerji eksikliği yaşamak yaygın belirtilerdendir.

Ağrı ve Sızılar: Kronik ağrılar, vücutta yaygın sızılar veya baş ağrıları majör depresyonun fiziksel belirtileri arasında yer alabilir.

Majör depresyonun duygusal belirtileri

Sıkıntı ve Umutsuzluk Hissi: Sürekli endişe ve umutsuzluk hissi yaşamak, majör depresyonun en yaygın duygusal belirtilerindendir.

Değersizlik Duygusu: Kendini değersiz hissetme, düşük özgüven ve sürekli eleştirme majördepresyonla ilişkilendirilebilir.

İntihar Düşünceleri: Majör depresyonun en ciddi ve tehlikeli belirtilerinden biri, intihar düşünceleri ve eylemleridir. Bu tür düşünceler ciddiye alınmalı ve derhal yardım alınmalıdır.

Majör depresyonun davranışsal belirtileri

İştah Değişiklikleri: Beslenme alışkanlıklarında değişiklikler, yemek yeme isteğinde azalma veya artma majör depresyonun belirtileri arasında yer alabilir.

İlgisizlik ve Zevk Almama: Daha önce keyif alınan aktivitelere karşı ilginin azalması ve zevk alamama durumu da majör depresyonla ilişkilendirilir.

Sosyal İzolasyon: Majör depresyon, kişiyi diğer insanlardan ve sosyal etkileşimlerden uzaklaştırabilir, sosyal ilişkilerde zorluk yaşatır.

MAJÖR DEPRESYONUN NEDENLERİ

Majör depresyonun tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörlerin bir araya gelerek bu sorunu tetikleyebileceği düşünülmektedir.

Biyolojik Nedenler

Genetik Yatkınlık: Ailesinde depresyon geçmişi olan kişiler, majör depresyona yatkınlık gösterebilir. Genlerin depresyon riskini artırabileceği düşünülmektedir.

Beyin Kimyasındaki Denge Bozuklukları: Beyindeki serotonin, noradrenalin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin dengesizliği majör depresyonla ilişkilendirilmektedir.

Çevresel Nedenler

Travmatik Olaylar: Şiddetli travmatik olaylar, kayıp, istismar veya ciddi hastalık gibi yaşamı sarsan durumlar majör depresyonun ortaya çıkmasına yol açabilir.

Stres ve Baskı: Yoğun stres altında olmak, majör depresyon riskini artırabilir.

Kayıp ve Ayrılık: Sevilen birinin kaybı veya yakın ilişkilerin sona ermesi de majör depresyonun tetikleyicileri arasındadır.

Psikolojik Nedenler

Düşünce Kalıpları: Olumsuz düşünce kalıpları, sürekli olarak olumsuz ve çözümsüz düşüncelere odaklanmak majör depresyonu tetikleyebilir.

Özsaygı ve Benlik Algısı: Düşük özsaygı ve olumsuz benlik algısı da majör depresyonun gelişimine katkı sağlayabilir.