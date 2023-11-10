Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mahsusa filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mahsusa konusu, özeti ve Mahsusa oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mahsusa filminin detayları…

Mahsusa filmi oyuncuları kim? Mahsusa filmi konusu, oyuncuları ve Mahsusa özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Mahsusa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mahsusa filmini izleyecek olanların merak ettiği Mahsusa konusu nedir, Mahsusa oyuncuları kimler ve Mahsusa özeti gibi konuları inceliyoruz.

MAHSUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahsusa: Trablusgarb, A23 Medya imzalı, 29 Ekim 2023 tarihinde TRT'nin dijital platformu tabii'de yayımlanan tarihî türdeki Türk yapımı internet dizisidir.[1] 1911-1912 yıllarında geçen bir ajan hikayesi anlatılan dizinin yapımcısı Uğur Veli ve Raif İnan, yönetmeni ise Şafak Bal, senaristleri Ozan Bodur ve Enes Şengönül'dür.