Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, 8 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi nedir ve Mahsun Kırmızıgül'ün kod adı G.A.D dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak soruları gündeme geliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi merak ediliyor. Peki, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi nedir? Mahsun Kırmızıgül'ün kod adı G.A.D dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi nedir ve Mahsun Kırmızıgül'ün kod adı G.A.D dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak soruları gündeme geliyor. Son olarak Prestij Meselesi filmiyle seyirci karşısına çıkan mahsun Kırmızıgül, şarkıcılığın yanı sıra dizi setlere dönme kararı aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi nedir? Mahsun Kırmızıgül'ün kod adı G.A.D dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN YENİ DİZİSİ NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Boyut Film ile Med Yapım'ın ortak çekeceği dizinin şimdilik kod adı G.A.D… Son olarak 2015'te "Şehrin Melekleri" adlı bir dizi film çeken Kırmızıgül, henüz kanalı belli olmayan dizide hem yapım ortağı, hem de genel yönetmenlik yapacak. Oyuncu görüşmeleri başlayan dizinin Kapadokya ve Karadeniz'de çekilmesi planlanıyor. G.A.D. kod adlı dizinin senaryosunu geçmişte Aşk Yeniden ve Hercai"yi de yazan Feraye Şahin kaleme alıyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KOD ADI G.A.D DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, 8 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Başarılı sanatçı, kod adı G.A.D olarak dizinin hem yapım ortağı hem de genel yönetmenliğini üstlenecek.