6 yıl önce Amerika'da nikah masasına oturan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, önceki gün tek celsede boşandı. 60 milyon liralık mal varlığı bulunan Kırmızıgül, boşanma protokolünde 30 milyon lirayı Ece Binay'a verdi. Adliye önünde yaptığı açıklamada bir hayli üzgün olduğu görülen Kırmızıgül, 1 milyon liralık bayram konser teklifini de reddetti. Mahsun Kırmızıgül eşi kim? Ece Binay kimdir?

MAHSUN KIRMIZIGÜL EŞİ KİM?

Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül'ün eşidir. Avukat olan Ece Binay 2016 yılında Mahsun Kırmızıgül ile evlendi.

Ece Binay 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine hukuk fakültesinde devam etti ve mezun oldu.Ece Binay, Türkücü Mahsun Kırmızıgül ile 2016 yılında nikah masasına oturdu.Düğüne toplam 30 kişi katıldı. Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay'ın evliliğinden Lavin Kırmızıgül adında bir kızı dünyaya geldi.

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