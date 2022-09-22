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Mahsa Emini'yi kim öldürdü? Mahsa Amani neden öldü? (Mahsaamini nedir?)

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16 Eylül tarihinde İran'da gerçekleşen acı olay sonrası arama motorlarında Mahsa Emini neden öldü? Soruları aratıldı. Vatandaş tarafından merakla araştırılan Mahsa Emini hakkında merak edilenler var. Peki, Mahsa Emini neden öldü? Mahsa Emini'yi kim öldürdü? Mahsa Emini kimdir?

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İran'da başörtüsünü doğru takmadığı gerekçesi ile yaşamına son verilen Mahsa Emini herkesin gündeminde yer aldı. Cenazesinde İran polisi, birçok kişi tarafından protesto edildi. Peki, Mahsa Emini'yi kim öldürdü? Mahsa Emini neden öldü? Mahsa Emini kimdir?

MAHSA EMİNİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

İra'ın Saqez ilinde yaşayan 22 yaşındaki genç kız, akraba ziyareti için Tahran'a gitmişti. Giyinme şekli ve başörtüsünü tam takmadığını gerekçe göstererek Şeriat polisleri tarafından darp edilmesinin ardınan Mahsa Emini yaşamını yitirdi. Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası Tahran ve ülkenin birçok kentinde başlayan gösterilerde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

MAHSA EMİNİ NEDEN ÖLDÜ?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Emini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mahsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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