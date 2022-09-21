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Mahsa Emini neden öldü? Mahsa Emini kimdir?

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16 Eylül tarihinde İran'da gerçekleşen acı olay sonrası arama motorlarında Mahsa Emini neden öldü? Soruları aratıldı. Vatandaş tarafından merakla araştırılan Mahsa Emini hakkında merak edilenler var. Peki, Mahsa Emini neden öldü? Mahsa Emini kimdir?

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İran'da başörtüsünü doğru takmadığı gerekçesi ile yaşamına son verilen Mahsa Emini herkesin gündeminde yer aldı. Cenazesinde İran polisi, birçok kişi tarafından protesto edildi. Peki, Mahsa Emini neden öldü? Mahsa Emini kimdir?

MAHSA EMİNİ NEDEN ÖLDÜ?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Emini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mahsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.

MAHSA EMİNİ KİMDİR?

Mahsa Emini, (22 Temmuz 2000 Saggız - 16 Eylül 2022 Tahran), 16 Eylül 2022'de İran'ın başkenti Tahran'daki rehberlik devriyesi tarafından giysisi ve hicabı İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve dövülerek öldürülen İranlı bir kadın. Emini, Tahran'daki Kesra hastanesinde, İslam Cumhuriyeti'nin ahlâk polisi görevlilerince aldığı darbelerin yol açtığı yaraların ciddiyeti nedeniyle öldü. Mahsa Emini'nin ülkedeki zorunlu başörtüsü yasası nedeniyle öldürüldüğü haberi İran halkını ve Farsça konuşan siber uzayı şok etti ve bir öfke dalgasına yol açtı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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