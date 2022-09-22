Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mahsa Amini'nin tutuklanmadan önceki son görüntülerinin olduğu iddia edildi. Peki, Mahsa Amini'nin son anlarını gösterdiği iddia edilen video gerçek mi? Mahsa Amini'nin son anlarının yer aldığı iddia edilen video doğru mu? İşte detaylar...

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından paylaştığı videoda yer alan görüntülerin Mahsa Amini'nin tutuklanmadan önceki son görüntülerinin olduğu iddia edildi. Peki,Mahsa Amini'nin son anlarını gösterdiği iddia edilen video gerçek mi? Mahsa Amini'nin son anlarının yer aldığı iddia edilen video doğru mu? Detaylar haberimizde...

MAHSA AMİNİ'NİN SON ANLARINI GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLEN VİDEO GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada paylaşılan bir video Mahsa Amini'nin tutuklanmadan önceki son görüntüleri olduğu iddiasıyla paylaşıldı. Teyit.org'un haberine göre videodaki klipler, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarından görüntüler ve birden fazla klip birleştirilerek oluşturulmuş, tek bir kadını göstermiyor. Ayrıca Teyit.org'un sitesinde yer alan habere göre videoyu ilk paylaşan İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad bu videoyu Amini'nin son anları olduğunu söyleyerek paylaşmadığı için iddia gerçeği yansıtmamaktadır.