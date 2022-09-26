İran'da 16 Eylül tarihinde gerçekleşen acı olay sonrası Mahsa Amini sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mahsa Amini neden öldü? Mahsa Amini ölüm sebebi ne? İşte detaylar...

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi dünya gündemine oturdu. Genç kadının ölümünden sonra başlayan gösteriler ve protestolar ülkeyi karıştırdı. Peki, Mahsa Amini neden öldü? Mahsa Amini ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MAHSA AMİNİ NEDEN ÖLDÜ?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mahsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.