16 Eylül tarihinde İran'da gerçekleşen acı olay sonrası arama motorlarında Mahsa Amini kimdir? Soruları aratıldı. Vatandaş tarafından merakla araştırılan Mahsa Amini hakkında merak edilenler var. Peki, Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini Türk mü? Mahsa Amini neden öldü?

İran'da başörtüsünü doğru takmadığı gerekçesi ile yaşamına son verilen Mahsa Amini herkesin gündeminde yer aldı. Cenazesinde İran polisi, birçok kişi tarafından protesto edildi. Peki, Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini Türk mü?Mahsa Amini neden öldü?

MAHSA AMİNİ KİMDİR?

Mahsa Amini, (22 Temmuz 2000 Saggız - 16 Eylül 2022 Tahran), 16 Eylül 2022'de İran'ın başkenti Tahran'daki rehberlik devriyesi tarafından giysisi ve hicabı İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve dövülerek öldürülen İranlı bir kadın. Emini, Tahran'daki Kesra hastanesinde, İslam Cumhuriyeti'nin ahlâk polisi görevlilerince aldığı darbelerin yol açtığı yaraların ciddiyeti nedeniyle öldü. Mahsa Amini'nin ülkedeki zorunlu başörtüsü yasası nedeniyle öldürüldüğü haberi İran halkını ve Farsça konuşan siber uzayı şok etti ve bir öfke dalgasına yol açtı.

MAHSA AMİNİ OLAYI NEDİR?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mahsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.

MAHSA AMİNİ NEDEN ÖLDÜ?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mahsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.