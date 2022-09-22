İran'da gerçekleştirilen protestolarda bir simge haline gelen ve fotoğraflarının birçok farklı yerde yer alması ile merak edilen Mahsa Amani birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilen sorular arasında İran'da ölen Mahsa Amani kim? Ve Mahsa Amani neden öldü? Soruları da yer alıyor. Peki, Mahsa Amani kimdir? İran'da ölen Mahsa Amani kim? Mahsa Amani neden öldü?

Son günlerde İran'da gerçekleştirilmekte olan protestoların arasında dikkat çeken ve sembol haline gelmiş isimlerden birisi olan Mahsa Amani görenler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sosyal medyada insanların merak konusu olan bu ismin hikayesi ne? Mahsa Amani kimdir? İran'da ölen Mahsa Amani kim? Mahsa Amani neden öldü?

MAHSA AMANİ KİMDİR?

Tahran'da 13 Eylül tarihinde 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amani, gözaltı sonrasında komaya girmesi sebebiyle hastaneye kaldırılıyor ve 16 Eylül'de yaşamını yitiriyor. Bu olay ülke gündeminde büyük bir infiale yol açıyor. Son zamanlarda ülkede gerçekleştirilen benzer protestolarda en az 3 kişi daha aynı şekilde hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, gözaltınaalınan Amini'nin götürülürken polis minibüsünde darp edildiğini gördüklerini söyledi.

Polis, 22 yaşındaki Amini'nin kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Ailesi ie Amini'nin vücudunda işkence sonucu morluklar oluştuğunu öne sürüyor.