Mahmut Uykusuz kimdir? Mahmut Uykusuz öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? Mahmut Uykusuz nereli, hayatı ve biyografisi!

Erzurum Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz vefat etti. Bunun ardından vatandaşlarımız Mhmut Uykusuz kimdir sorularını araştırıyor. Peki, Mahmut Uykusuz kimdir? Mahmut Uykusuz öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? Mahmut Uykusuz nereli? Mahmut Uykusuz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MAHMUT UYKUSUZ KİMDİR?

Mahmut Uykusuz, Erzurum'un Yoncalık Mahallesinde 10/11/1955 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da gördü. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini aynı bölümde tamamladı.

1980-1999 yılları arasında Köy Hizmetlerinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapmaya başladı. 1999-2004 yılları arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

2004 yılından sonra ticari faaliyetlerde bulunan Mahmut Uykusuz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mahmut Uykusuz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

MAHMUT UYKUSUZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN VEFAT ETTİ?

Erzurum Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz vefat etti.

67 yaşında vefat eden Uykusuz, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi görüyordu.

1999 - 2004 yılları arasındaMHP'den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mahmut Uykusuz'un cenazesi Cuma Namazı'ndan sonra Narmanlı Camiinden kaldırılacak.