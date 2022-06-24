Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kaç çocuğu var? Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu kaç çocuğu var? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Vatandaşlar Mahmut Ustaosmanoğlu kaç çocuğu var? Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? İşte detaylar...

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 3 çocuğu vardır: Abdullah Ustaosmanoğlu, Ahmet Ustaosmanoğlu, Fatıma Ustaosmanoğlu. Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

VEFAT HABERİNİ ALANLAR EVİNE AKIN ETTİ

Ustaosmanoğlu'nun evine çıkan sokaklar araçlarla dolup taştı. Sokaklar araç trafiğine kapatılırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenleri sabah saatlerine kadar evin önünde bekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZEDE

Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine son anda yetişti.

"SON DÖNEMLERİNDE ÇOK ÇİLE ÇEKTİ"

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Ve son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından hakka uğurluyoruz. Kendisini tanıdık, bildik ve o imanıyla da sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbim cümlemizi sevgili habibiyle komşu kılsın. Bizleri hep birlikte haşr ü cem eylesin. Tekrar ruhu için El-Fatiha..." ifadelerini kullandı.

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