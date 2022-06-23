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Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü?

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Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı.

Henüz 16 yaşındayken evlendi.

1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.

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