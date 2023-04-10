Mahmut Tuncer'in oğlu kim? Mehmet Umut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mehmet Umut Tuncer biyografisi!

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunmaya devam ediyor. Mahmut Tuncer'in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer aldı. Vatandaşlar tarafından Mehmet Umut Tuncer'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü türkücünün oğlu kısa sürede merak konusu oldu. Peki, Mahmut Tuncer'in oğlu kim? Mehmet Umut Tuncer kaç yaşında, nereli? İşte, Mehmet Umut Tuncer biyografisi!

MEHMET UMUT TUNCER KİMDİR?

Mehmet Umut Tuncer, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu olarak tanınan Tuncer, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ön lisans eğitimi almıştır. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamış daha sonra bu üniversitede yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır. Doktora sonrasında Aydın'a yerleşerek Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Dr.Öğrt.Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Meslektaşı Aslı İcil Tuncer ile 2009 yılında dünyaevine girerek bu evlilikten Aras Tuncer adında bir çocukları dünyaya gelmiştir. AK Parti Aydın 5'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Mehmet Umut Tuncer, Aydın'ın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapmaktadır.