Mahmut Tuncer nereli? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Mahmut Tuncer hakkında Mahmut Tuncer aslen nereli? Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Mahmut Tuncer hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Mahmut Tuncer 5 Mayıs, 1961, Şanlıurfa doğumlu Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve sunucudur.

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Karakeçililer'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu.

Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelir, Mahmut Tuncer ile tanışır, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" der ve Ankara'ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti.

1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır.Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk sahibidir.

Albümleri

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

Filmleri

Yeşil Deniz (2015)

Fırıldak Ailesi (2014)

Üç Kağıtçılar (2008)

Umutlara Güneş Doğsun (2005)

Tel Örgü (1995)

Mutsuzlar (1990)

Yabancı (1988)

Yeter (1988)

Vahşier (1987)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sevda (1986)

Garip (1986)

Veda Türküsü (1986)

Kader Böyle İstedi (1986)

Gizli Yara (1985)

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