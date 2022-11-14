Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet alırken maç sonrası yayınlanan bir video büyük tartışma yarattı. Mahmut Tekdemir eşi Eda Tekdemir kimdir gündeme geliyor. Eda Tekdemir kimdir, ne dedi merak ediliyor. Peki, Mahmut Tekdemir eşi Eda Tekdemir kimdir?

Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşinden olay paylaşım: Biz sizi o sahaya gömeriz

Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir sosyal medya hesabından yayınladığı video gündeme geliyor. Mahmut Tekdemir eşi Eda Tekdemir kimdir merak ediliyor. Mahmut Tekdemir kimdir ve Eda Tekdemir kimdir, ne dedi soruları araştırılıyor. Mahmut Tekdemir eşi Eda Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir eşi Eda Tekdemir kimdir? Detaylar haberimizdedir…

EDA TEKDEMİR NE DEDİ?

Gollerine ikinci yarıda da devam eden Galatasaray, 59. dakikada Kerem, 65. dakikada ise Dries Mertens'in ayağından bulduğu gollerle 5 farklı üstünlük yakaladı. Kerem'in 85, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 88. dakikadaki golleriyle 2 gol daha atan konuk takım, sahadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı.

Galatasaray tarihi bir galibiyete imza atarken, maç sonrasında yayınlanan bir video ise büyük tartışma yarattı. Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir şey demiyorum. 7'yle siz sevinin. Tabii biz sizin için çok büyük bir rakibiz ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz...Bu saatten sonra benim de tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ya da Sivasspor" ifadelerini kullandı.

MAHMUT TEKDEMİR KİMDİR?

Mahmut Tekdemir (20 Ocak 1988; Çermik, Diyarbakır) Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giymektedir. Futbola Eroğluspor altyapısında başlayan Mahmut Tekdemir, daha sonra Damlaspor altyapısında oynamaya başladı.

Medipol Başakşehir

2004 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor alyapısıa transfer oldu. İki sene burada oynadıktan sonra 30 Ağustos 2006 tarihinde Kartalspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyerek İstanbul BB için ilk resmî maçına çıktı. İlerki sezonlarda takım için daha çok oynama fırsatı buldu ve 2009-10 sezonundan itibaren takımın devamlı oynayan futbolcuları arasına girmeyi başardı. 2012/13 sezonunda veda ettikleri süper lige bir yıl mücadele ettikleri TFF 1. ligde şampiyon olarak 2013/14 sezonunda geri yükseldiler . Artık takım kaptanlığı da yapmaya başlayan MAHMUT düzenli olarak forma giydiği takımda 2017/18 ve 2018/19 sezonlarinda son haftalarda kaçırılan sampiyonluklarda takımın gösterdiği başarıda büyük paya sahiptir. Farklı mevkilerde oynama özelliği olan oyuncu A Millî Takıma kadar yükselme başarısı göstermiştir. 2019/2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Süper Lig tarihinde bu başarıyı elde eden altıncı takımın kadrosunda bulunmuştur.

Millî takım kariyeri

9 kez millî takımlara çağrılan Mahmut Tekdemir, 3 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 9 kez millî formayı giymiştir.

8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya'da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 millî takımı aday kadrosuna davet edilmiştir.