Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mahmut Tanal hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mahmut Tanal'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli? Mahmut Tanal hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mahmut Tanal hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mahmut Tanal'ın hayatını araştırıyor. Peki, Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli? Mahmut Tanal hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MAHMUT TANAL KİMDİR?

Mahmut Tanal (d. 1 Ocak 1961, Hilvan), Türk siyasetçi ve eski avukat. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

Erken yaşamı ve kariyeri

Mahmut Tanal 1 Ocak 1961 tarihinde Hilvan'ın Bahçecik köyünde Mustafa ve Keziban Tanal çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluşunun ardından İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı. Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu Programından sertifika aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı eğitimi ile Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyinin birlikte düzenlediği Türk Avukatlarının Aşamalı Eğitimi Programına katılan Tanal, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği Üyeliği yaptı.

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek meclise girdi. Orta düzeyde Almanca bilmektedir. Bekâr ve 2 çocuk babasıdır.