Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mahmut Tanal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli? Mahmut Tanal hayatı ve biyografisi! Mahmut Tanal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mahmut Tanal hakkında araştırmalar yapılıyor. Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli? Mahmut Tanal hayatı ve biyografisi!

MAHMUT TANAL KİMDİR?





1 Ocak 1961'de Şanlıurfa Hilvan'ın Bahçecik Köyünde doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Keziban'dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu Programından sertifika aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı eğitimi ile Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyinin birlikte düzenlediği Türk Avukatlarının Aşamalı Eğitimi Programına katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği Üyesi oldu.24.25.26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.İnsan Hakları İnceleme Komisyon Üyesi. Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, bekar ve 2 çocuk babasıdır.