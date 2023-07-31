Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mahmut Özgener hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mahmut Özgener'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mahmut Özgener kimdir? Mahmut Özgener kaç yaşında, nereli? Mahmut Özgener hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mahmut Özgener hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mahmut Özgener'in hayatını araştırıyor. Peki, Mahmut Özgener kimdir? Mahmut Özgener kaç yaşında, nereli? Mahmut Özgener hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MAHMUT ÖZGENER KİMDİR?

Mahmut Özgener, (d. 23 Mart 1963, İzmir), Türkiye İhracatçılar Meclisi Eski Başkan Vekili ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı.

Ortaokulu İzmir Saint Joseph Lisesi'nde, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyeri

1987'den bu yana tütün sektöründe çalışmaktadır. 1999-2006 arasında Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2006'da Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkan Vekili olmuştur. 2008 yılına kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Özgener evli ve 2 çocuk babasıdır. Özgener ayrıca İzmir eski belediye başkanlarından Osman Kibar'ın torunudur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır.

Futbol yöneticiliği kariyeri

2004-2006 arasında Türkiye Futbol Federasyonu üyeliğine seçilen Mahmut Özgener, Altay Spor Kulübü'nde de 4 ayrı dönemde başkanlık yaptı. 5 Temmuz 2008 tarihinde TFF başkanı Hasan Doğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ile 6 Temmuz 2008 tarihinde vekaleten başkanlığa getirildi. 19 Ağustos 2008 tarihinde ise resmen başkanlığa seçilmiştir. 14 Haziran 2011 tarihinde TFF Başkanlığına tekrar aday olmayacağını açıkladı