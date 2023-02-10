10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu olurken, soruya yanıt bugün kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, Mahmut Özer YKS- LGS açıklaması ne? 2023 LGS nasıl olacak? 2023 YKS- LGS 2. dönem konuları yok mu?

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılına ilişkin YKS ve LGS sınavları hakkında açıklama yaptı. Öğrenciler ise arama motorlarında Mahmut Özer YKS- LGS açıklaması ne? 2023 LGS nasıl olacak? 2023 YKS- LGS 2. dönem konuları yok mu? sorularını araştırdı.

MAHMUT ÖZER YKS VE LGS AÇIKLAMASI NE?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıklamıştı. Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" demişti. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önemli bir karar almış, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışını askıya aldığını duyurmuştu.