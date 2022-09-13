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Mahmut Özer atanamayan öğretmenlere ne dedi?

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Mahmut Özer atanamayan öğretmenlere ne dedi?

Dün yeni eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özer, burada öğretmenler ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bir öğretmen Özer'in söylemlerini açıklayınca sosyal medya ayağa kalktı. Mahmut Özer atanamayan öğretmenlere ne dedi?

Mahmut Özer atanamayan öğretmenlere ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özer, burada öğretmenler ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bir öğretmen Özer'in söylemlerini açıklayınca sosyal medya ayağa kalktı. Mahmut Özer atanamayan öğretmenlere ne dedi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün yeni eğitim öğretim yılının açılışı için Sancaktepe'de bir okula gitmişti. Orada öğretmenler ile görüşen Özer'in, "Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddia edildi. Bu iddia sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre görüşme sırasında "Görüşme planlı değildi. Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra Bakan beyle giderken demirlerin oradan seslendik. Önce anlamadılar. Bırakmadık seslenmeye devam ettik, '2020 KPSS mağduruyuz' diye. Cumhurbaşkanı da Bakan da sonra duydu ve dinlediler. Bakan Mahmut Özer, bize aynen 'Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim, mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediğini iddia etti.

Öğretmeninin bu açıklamaları üzerine sosyal medya da Bakan Özer'e karşı tepkiler büyüyor. Sosyal medya Özer'e karşı ''Özer İstifa'' söylemleri ile çalkalanıyor. Özer ise , konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'da konuya ilişkin twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, '' Dünden beri Milli Eğitim Bakanı'nın ataması yapılmayan öğretmenlere ''çok ağladınız'' dediği konusunda açıklama bekliyorum. Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların '' dedi.

Mahmut Özer atanamayan öğretmenlere ne dedi?

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