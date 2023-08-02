Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Mahmut Karabulut kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Mahmut Karabulut kimdir? Yeni Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut kaç yaşında, nereli? Mahmut Karabulut hayatı ve biyografisi!

Mahmut Karabulut kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Mahmut Karabulut kimdir? Yeni Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut kaç yaşında, nereli? Mahmut Karabulut hayatı ve biyografisi!

MAHMUT KARABULUT KİMDİR?

1965 yılında Elazığ ilinde doğdu. İlk ve Orta tahsilini Elazığ ilinde tamamladı. 1983 yılında Polis Koleji, 1987 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. Çeşitli rütbelerde olmak üzere sırasıyla; İzmir Emniyet Müdürlüğü, Batman Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde değişik birimlerde görev yaptı. 14.07.2010 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görev yaptı. Kilis İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken, 06.07.2021 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardinİl Emniyet Müdürü olarak atandı. İl Emniyet Müdürümüz; evli ve bir çocuk babasıdır.