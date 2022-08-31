Mahmut Hekimoğlu kimdir? Mahmut Hekimoğlu kaç yaşında, nereli, neden öldü? Mahmut Hekimoğlu filmleri!

1976 yapımı Aile Şerefi filminde canlandırdığı Selim ve 1977 yapımı Gülen Gözler filmindeki Temel karakterleriyle tanınmıştır. Türk televizyon, sinema oyuncusu ve film yapımcısı olan Mahmut Hekimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Oynadığı filmler nelerdir? Mahmut Hekimoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Gülen Gözler filmindeki Temel karakterleriyle tanınan, Türk televizyon, sinema oyuncusu ve film yapımcısı olan Mahmut Hekimoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Oynadığı filmler nelerdir? Mahmut Hekimoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MAHMUT HEKİMOĞLU KİMDİR?

Mahmut Hekimoğlu (25 Ekim 1955 - 10 Eylül 2016), Türk televizyon, sinema oyuncusu ve film yapımcısı. 1976 yapımı Aile Şerefi filminde canlandırdığı Selim ve 1977 yapımı Gülen Gözler filmindeki Temel karakterleriyle tanınmıştır. Hekimoğlu, 80'nin üzerinde sinema ve dizide rol aldı.

ÖLÜMÜ

2014 yılında Hekimoğlu'na prostat kanseri teşhisi konuldu. 8 Eylül 2016'da rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. 10 Eylül 2016'da tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti. 11 Eylül 2016'da Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında vasiyeti üzerine Sakarya'nın Hendek ilçesinde defnedildi.

FİLMOGRAFİSİ

OYUNCU

Çakma Hayat (Sinema Filmi) 2013

Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi) - Cemil 2010

Hür Adam (Sinema Filmi) - Doktor Tahir 2010

IV. Osman (TV Dizisi) - Hasan Hoca 2009

Kırmızı Işık (TV Dizisi) - Tuncay 2008

Kollama (TV Dizisi) - 2. Sezon Nizam 2009

Karanfilli Yarim (Video) 2008

Ana Hakkı Ödenmez (Sinema Filmi) 2008

Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları (TV Filmi) 2007

Koçero (TV Filmi) 2007

Dönüş (TV Filmi) 2007

Yeşeren Düşler (TV Dizisi) - Aziz Bey 2006

Yalnız Efe (TV Filmi) - Yörük Hoca 2006

Dilan Gelin (TV Dizisi) - Derviş 2006

Anka Kuşu (Sinema Filmi) - Cemal Bey 2006

Memleket Hikayeleri - Bir Sepet Elma (TV Filmi) 2005

Şubat Soğuğu (TV Dizisi) - Serdar 2004

Türkü Filmi (TV Dizisi) 2004

Sen Küçüksün (TV Filmi) 2004

Hayatın İçinden (TV Dizisi) - Ahmet 2004

Harput Güneşi (TV Dizisi) 2004

Fırtına Hayatlar (TV Dizisi) - Remzi 2004

Celal Oğlan (TV Filmi) 2004

Büyük Buluşma (TV Dizisi) - 1. Sezon İmam 2004

Yeşilçam Denizi (Tv Programı) 2003

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi) - Ahmet 2002

Ona Bakma Bana Bak (TV Dizisi) 2000

Kimyacı (TV Dizisi) - Metin Aydın 2000

Durduramadım (Sinema Filmi) 1999

İlişkiler (TV Dizisi) - Sıtkı 1997

Palavra Aşklar (TV Dizisi) 1995

Ayrı Dünyalar (TV Dizisi) 1995

Ölüm Oyunu (Sinema Filmi) - Kemal 1994

Son Gün Son Gece (Sinema Filmi) 1994

Kadın Severse (Sinema Filmi) - Engin 1994

Denizciler Geliyor (TV Dizisi) 1994

Gülpembe (Sinema Filmi) 1993

Barışta Savaşanlar (TV Dizisi) 1993

Muallim Bey (TV Dizisi) 1992

Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) - Kenan 1992

Aile Bağları (TV Dizisi) - Macit 1991

Şükür Allahım (Sinema Filmi) - Mahmut 1990

Sadık Dost (Sinema Filmi) 1988

Kurt Payı (Sinema Filmi) 1988

Kumar (2) (Video) 1988

Bir Eski Yangın (Sinema Filmi) 1988

Vurgun (Sinema Filmi) 1987

Kan Kırmızı Süt Beyaz (Sinema Filmi) 1987

Evlerden Biri (Sinema Filmi) - Semih 1987

Bütün Kuşlar Vefasız (Sinema Filmi) 1987

Bir Çember Kırılırken (Sinema Filmi) - Nihat 1987

Prenses (Sinema Filmi) - Selim 1986

Kader Böyle İstedi (Sinema Filmi) 1986

Güvercinim (Sinema Filmi) - Doğan 1986

Gelin Oy (Sinema Filmi) - Mahmut 1986

Öç (Video) 1984

Bin Kere Ölmek (Sinema Filmi) - Muhsin 1983

Bataklıkta Bir Gül (Sinema Filmi) - Bülent 1983

Adile Teyze (Sinema Filmi) - Mahmut 1982

Çile Tarlası (Sinema Filmi) - Alişan 1980

Hayat Harcadın Beni (Sinema Filmi) - Yaşar 1979

Kaybolan Yıllar (Sinema Filmi) - Ömer 1978

Tatlı Kaçık (Sinema Filmi) - Turgut / Hasan 1977

Lanet / İlenç (Sinema Filmi) - Ömer 1977

Gülen Gözler (Sinema Filmi) - Temel 1977

Perişan (Sinema Filmi) - Metin Akel 1976

Evlilik Şirketi (Sinema Filmi) - Ali 1976

Bodrum Hakimi (Sinema Filmi) - Ali Rıza 1976

Arabacının Aşkı (Sinema Filmi) - Gazeteci Tayyar 1976

Aile Şerefi (Sinema Filmi) - Selim 1976

Yakalarsam Severim (Sinema Filmi) 1975

Salak Bacılar (Sinema Filmi) - Osman 1975

Köçek (Sinema Filmi) - Adnan 1975

Kadınlar (Sinema Filmi) 1975

Dam Budalası (Sinema Filmi) 1975

Cellat (Sinema Filmi) - Cahit 1975

Yatık Emine (Sinema Filmi) - Kumandan 1974

Kızım Ayşe (Sinema Filmi) - Ömer 1974

Öksüzler (Sinema Filmi) - Kenan 1973

Ben Doğarken Ölmüşüm (Sinema Filmi) - Mete 1973

YAPIMCI

Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi) 2010

Bir Aşk Yeter (Sinema Filmi) 1989

Umutların Ötesi (Video) 1988

Kurt Payı (Sinema Filmi) 1988

Belki Yarın (Sinema Filmi) 1988

Vurgun (Sinema Filmi) 1987

Evlerden Biri (Sinema Filmi) 1987

Prenses (Sinema Filmi) 1986

Güvercinim (Sinema Filmi) 1986

Gelin Oy (Sinema Filmi) 1986

Güldür Yüzümü (Sinema Filmi) 1985

Öç (Video) 1984

Dil Yarası (Sinema Filmi) 1984

Kahır (Sinema Filmi) 1983

Bin Kere Ölmek (Sinema Filmi) 1983

Bataklıkta Bir Gül (Sinema Filmi) 1983

Çile Tarlası (Sinema Filmi) 1980

Hayat Harcadın Beni (Sinema Filmi) 1979