Mahmut Gürcan kimdir? Mahmut Gürcan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mahmut Gürcan hayatı ve biyografisi!

Mahmut Gürcan kimdir? Sorusu, kaç yaşında, ne iş yapıyor gibi detayları merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Zaman zaman gündemde yer almakta olan birçok ismin hayatı ve biyografisine ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Mahmut Gürcan kimdir? Mahmut Gürcan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mahmut Gürcan hayatı ve biyografisi!

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

Mahmut Gürcan, aslen Kayseri Develili olup 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlköğrenimini Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra Şehremini Lisesi'nde eğitimine devam etmiş ve 1983 yılında lise eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Gürcan, aynı yıl aile şirketinde gözlük üretim faaliyetine girmiştir. İş hayatına atıldığı dönemden itibaren, ürettiği gözlükleri sadece iç pazarda değil, aynı zamanda Singapur, Hong Kong, Romanya, Rusya, Çekoslovakya, Macaristan, Ukrayna gibi birçok ülkeye başarıyla ihraç etmiştir. Aile şirketi, 2002 yılından itibaren tekstil sektöründeki faaliyetlerine devam etmektedir ve Gürcan tarafından yönetilmektedir.

Siyasi yaşamına 1992 yılında Refah Partisi Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahalle Başkanı olarak adım atan Mahmut Gürcan, ardından çeşitli görevlerde bulunmuştur. Refah Partisi ve Fazilet Partisi dönemlerinde Bakırköy İlçe Başkan Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlenmiştir. AK Parti'nin kuruluşunda aktif rol alan Gürcan, Bakırköy İlçe Başkanlığı Kurucu Üyeliği, 3 dönem AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur. Ayrıca, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nda danışmanlık, İstanbul 3. Bölge Koordinatörlüğü, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü gibi görevleri üstlenmiş ve seçim koordinasyon merkezlerinin başkanlığını yapmıştır.

Mahmut Gürcan'ın kurumsal bir biyografisi, İstanbul Ticaret Odası Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası Üyeliği, MÜSİAD Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Üyeliği, Ensar Vakfı Üyeliği gibi sivil toplum kuruluşlarına olan katılımlarını ve aktif rollerini içermektedir. Ayrıca, iyi seviyede İngilizce bilen Gürcan, evli ve üç çocuk babasıdır.