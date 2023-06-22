Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Mahmut Gürcan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Mahmut Gürcan kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Mahmut Gürcan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Mahmut Gürcan kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Mahmut Gürcan, aslen Kayseri Develili olup 1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1980 yılında Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu'nda, 1983 yılında Şehremini Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1988 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1989-1990 yılları arasında "Anglo Scholl of English" okulunda İngilizce dil eğitimi aldı.

1988 yılında aile şirketinde gözlük üretim faaliyeti ile iş hayatına giren Mahmut GÜRCAN, imalatını yaptığı gözlüklerin iç pazarda ticaretinin yanı sıra, Singapur, Hong Kong, Romanya, Rusya, Çekoslovakya, Macaristan, Ukrayna vb. ülkelere ihracatını gerçekleştirmiştir. Tekstil sektöründe iştigal eden ve kurucusu olduğu aile şirketi 2002 yılından itibaren faaliyetine devam etmektedir. Mahmut GÜRCAN'ın yönetim kurulu başkanlığını da yaptığı bu şirket Almanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Polonya, Hırvatistan ve Rusya gibi ülkelere ihracat yaparak alanında faaliyet göstermektedir.

Siyasi yaşamı oldukça aktif geçen Mahmut GÜRCAN, 1992 senesinde Refah Partisi Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahalle Başkanı göreviyle siyasi hayata giriş yapmıştır.

Sonrasında, Refah Partisi Bakırköy İlçe Başkan Yardımcılığı, Fazilet Partisi Bakırköy İlçe Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı Kurucu Üyeliği, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 3 dönem AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı, 2 ve 3. Olağanüstü Kongrelerde yapılan seçimle AK Parti Genel Merkez MKYK Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nda danışmanlık, AK Parti Genel Merkez İstanbul 3. Bölge Koordinatörlüğü, AK Parti Genel Merkez Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, mali ve idari işlerden sorumlu AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra Ağrı, Şanlıurfa ve Danimarkaseçim koordinasyon merkezlerinin başkanlığını da yürütmüştür.

Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası Üyeliği, MÜSİAD Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Üyeliği, Ensar Vakfı Üyeliği bulunmaktadır.

Mahmut Gürcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı yaptı.

Mahmut Gürcan şu anda Ticaret Bakanlığı bakan Yardımcısıdır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mahmut GÜRCAN, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.