İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaat içinde başlayan liderlik kavgasında Cübbeli Ahmet Hoca'yı derinden sarsacak bir çıkış geldi. Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli'yi "Erkeksen şeyhliğini açıkla, kasetlerini patlatalım" sözleriyle tehdit etti. Peki, Mahmut Efendi'nin yeğeni kim? Saadeddin Ustaosmanoğlu kimdir?

MAHMUT EFENDİ'NİN YEĞENİ SAADEDDİN USTAOSMANOĞLU KİM?

Saadeddin Ustaosmanoğlu, bir YouTube kanalında Cübbeli Ahmet Hoca için "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman. Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım" ifadelerini kullandı.

Saadeddin Ustaosmanoğlu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullanıyor: "Şimdi yine hemen bunları belirtelim, filmin kendisini daha piyasaya sunmadık. Bunlar daha fragman yani. Fragman bölümünde böyle bir başlıkla bir kaç şey söyleyeceğiz. Cübbeli Ahmet Mahmut'a da çok fazla zıplamasın diye bir kaç şey soracağız. Hemen ona hitap ederek başlayalım. Cübbeli Ahmet Mahmut, hangi ülkeden başlayalım. Mesela Endonezya'dan başlayalım mı, Mısır?, Lübnan? hayır diyorsun. O zaman İran'dan başlayalım. Ama biz buradan bir kaç tanesiyle ilgili ipuçları vermek için başlayacağız. Filim ortaya çıktığında senin de şartellerin atacak. Şimdilik İran hariç diyelim, bu diğer üç ülkenin ismi zikredilecek. Cübbeli Ahmet Mahmut'un uluslararası maceralarının kapısını aralıyoruz şimdi.