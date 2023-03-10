Adıyaman Valisi olan Mahmut Çuhadar'ın istifa haberinin ardından vatandaşlar arama motorlarında istifa sebebini araştırdı ve Mahmut Çuhadar istifa mı etti, neden istifa etti? Mahmut Çuhadar istifa sebebi ne? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Adıyaman Valiliği görevinde yer alan isim olan Mahmut Çuhadar'ın istifa etmesinin üzerine vatandaşlar istifa sebebini merak etti ve arama motorlarında Mahmut Çuhadar istifa mı etti, neden istifa etti? Mahmut Çuhadar istifa sebebi ne? sorularını araştırdı. Peki, Mahmut Çuhadar istifa mı etti, neden istifa etti? Mahmut Çuhadar istifa sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MAHMUT ÇUHADAR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mahmut Çuhadar yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Çuhadar'ın açıklaması ise şöyle;

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım" diyen Çuhadar, "06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman'lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun"