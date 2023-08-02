Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Mahmut Çorumlu oluyor ve vatandaşlar tarafından Mahmut Çorumlu kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mahmut Çorumlu kimdir? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu kim? Mahmut Çorumlu hayatı ve biyografisi!

Mahmut Çorumlu kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Mahmut Çorumlu kimdir? Ve Mahmut Çorumlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Mahmut Çorumlu kimdir? Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu kim? Mahmut Çorumlu hayatı ve biyografisi!

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı. 2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi.

2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığına atanan Sayın Mahmut Çorumlu iyi derecede Fransızca bilmektedir.