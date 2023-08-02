Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Mahmut Ay kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Mahmut Ay kimdir? Yeni Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Mahmut Ay kaç yaşında, nereli? Mahmut Ay hayatı ve biyografisi!

Mahmut Ay kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Mahmut Ay kimdir? Yeni Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Mahmut Ay kaç yaşında, nereli? Mahmut Ay hayatı ve biyografisi!

MAHMUT AY KİMDİR?

Mahmut Ay, 1970 yılında Erzurum'un Karayazı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Akademisi'ni başarıyla bitirdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli görevler üstlenen Mahmut Ay, birçok ilçede de emniyet müdürlüğü yaptı. Mahmut Ay, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atandı.