Mahmut Alpaslan kimdir? Mahmut Alpaslan kaç yaşında, nereli? Mahmut Alpaslan biyografisi!

Futbol dünyasına Real Madridli Casemiro, Liverpoollu Emre Can ve Leverkusenli Hakan Çalhanoğlu'nun keşfeden isim olarak tanınmaktadır. Peki, Mahmut Alpaslan kimdir? Mahmut Alpaslan kaç yaşında, nereli? Mahmut Alpaslan mesleği nedir? Mahmut Alpaslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MAHMUT ALPASLAN KİMDİR?

Mahmut Alpaslan günümüzde Aykut İnce'nin hazırlayıp sunduğu A Spor ekranlarında yayınlanan Transfer Raporu isimli programda yorumcu olarak yer almaktadır. Antrenörlük kariyerine Almanya'da başlamış Vfr-Pforzeim, KSÇ ce Stuttgart gibi takımları çalıştırmış, ardından çeşitli kulüplerde yer almış, Afrika ve Brezilya'da bulunmuştur.

1989 senesinde Türkiye'ye dönmüş ve sırası ile ülkemizde Kahramanmaraş, Edirne, Sakaryaspor ve Vanspor takımlarını çalıştırmıştır. Ardından tekrar Almanya'ya dönmüş ve Herrenberg takımında görev almıştır.

1993 senesinde tekrar Türkiye'ye dönen Mahmut Alparslan, Sakaryaspor takımını play-off'a taşımış, 1993 ve 1996 sezonlarında Galatasaray'da, 1996 ve 1997 sezonunda ise 1. Lig'de Vanspor'da görev almıştır.

1998 ve 2000 yılında Yimpaş Yozgatspor ardından Anadolu Üsküdarspor ve Zonguldakspor'u çalıştırmıştır. 2001 ve 2002 sezonunda çalıştırmış olduğu Zonguldakspor takımını 3.cü ligden 2. lige çıkaran isim olmuştur.

2008 ve 2019 sezonunda Armutlu Belediyespor'da amatör takım teknik sorumlusu olarak çalışmış devamında ise Karsspor'da görev almıştır.

Kısa süre Karsspor macerasından sonra Galatasaray takımında dönerek kulüpte Scout Şefi ve izleme komitesi koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Futbol dünyasına Real Madridli Casemiro, Liverpoollu Emre Can ve Leverkusenli Hakan Çalhanoğlu'nun keşfeden isim olarak tanınmaktadır. 10 Kasım 1956 yılında dünyaya gelen Mahmut Alpaslan Akrep burcudur. Ancak doğum yeri ve aslen nereli olduğu bilgilerine henüz ulaşılamamıştır.

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