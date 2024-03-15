Mahmut Akatay kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Eğil Belediye Başkan adayı Mahmut Akatay kaç yaşında, nereli?
Mahmut Akatay kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Mahmut Akatay kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Eğil Belediye Başkan adayı olan Mahmut Akatay hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mahmut Akatay'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mahmut Akatay kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Eğil Belediye Başkan adayı Mahmut Akatay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MAHMUT AKATAY KİMDİR?
Mahmut Akatay, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Eğil Belediye Başkan adayı Mahmut Akatay ilk ve acil yardım üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca Üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.