Mahmudiye nedir, nasıl bir yemek? Hangi padişahın yemeği? Masterchef Mahmudiye hangi ülkeye ait? Mahmudiye nasıl bir üründür?

Masterchefte bugün takım dokunulmazlık oyununda yapıldı. Dokunulmazlıkta yapılacak ürün Mahmudiye oldu. Peki, Masterchef Mahmudiye nedir? Mahmudiye nasıl yapılır? Mahmudiye hangi ülkeye ait? İşte detaylar...

Masterchef Mahmudiye hangi ülkenin ürünüdür? Masterchef Mahmudiye tarifi nasıldır? Mahmudiye tuzlu mu tatlı mı ekşi mi acı mı?

MAHMUDİYE NEDİR?

Mahmudiye (ballı tavuk) Osmanlı saray düğünlerinde yapılan bir çeşit yemektir. Malzemeleri; tavuk, soğan, bal, kuru kayısı, iç badem, rezaki üzümü, tere yağ, limon suyu, tarçın, tuz, su ve dere otudur. Türk Mutfağı Sempozyumu bildirileri (31 Ekim-1 Kasım, 1981, Ankara) tarifi verilmiştir.

MAHMUDİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

tavuk

soğan

bal

kuru kayısı

iç badem

rezaki üzümü

tere yağ

limon suyu

tarçın

tuz

su

dere otu

MAHMUDİYE HANGİ PADİŞAHIN YEMEĞİ?

Mahmudiye ismini Osmanlı Padişahı II. Mahmud'dan almıştır.

MAHMUDİYE TARİFİ

Kitâbü't-Tabîh (Bağdâdî)de mahmudiye tarifi verimiştir.

Kitabü't-Tabih Nedir?

Kitâbü't-Tabîh (Yemek Kitabı) Muhammed bin el-Hasan bin Muhammed bin el-Karim el-Bağdadi (genellikle el-Bağdadi olarak adlandırılır) (ö. 1239) yazdığı yemek kitabıdır. Abbasi dönemine ait yemekleri derlemiştir. Kitâbü't-Tabîh 1226'da yazılmıştır. Orijinal kitap 160 tarif içeriyordu ve daha sonra 260 tarif eklenmiştir. Bu kitabın daha önce Ayasofya Camii Kütüphanesi'nde muhafaza edilmiş özgün yazması bugün hâlâ İstanbul'da, ama artık Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Daha sonraki bir tarihte Kitâbü't-Tabîh'deki 160 reçeteye 260 reçete eklenerek elde edilen genişletilmiş esere Kitâbü'l-Vasfi'l-Et'ime el-Mu'tâde adı verilmiştir. Kitâbü'l-Vasfi'l-Et'ime el-Mu'tâde günümüzde bilinen üç kopyası da Türkiye'dedir. Bu yazmalardan ikisi Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 15. yüzyıl sonunda Muhammed bin Mahmûd Şirvânî, Kitâbü't-Tabîh'i Türkçeye çevirmiştir. Şirvânî'ni Kitâbü't-Tabîh kitabının sonuna yaklaşık 80 yemek tarifi eklenmiş ve böylece Türkçe ilk yemek kitabını kaleme almıştır.