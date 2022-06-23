Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin talebesi, büyük İslam alimi, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Mahmud Ustaosmanoğlu sözleri nelerdir? Mahmud Efendi Hazretleri'nin kıymetli, değerli, dini sözleri nelerdir, sohbetleri nereden izlenir?

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ KİTAPLARI NELERDİR?

Ustaosmanoğlu'nun Arifan Kitabevinden yayımlanan eserleri şu şekildedir:

Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 19. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı Kur'an tefsiri)

Sohbetler (9 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

Umre Sohbetleri

Fatiha Tefsiri

Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

Efendi Babam Buyurdu ki

Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

İrşadül Müridin

Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

Tembihat

Mektubatı Mahmudiyye

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ'NİN KIYMETLİ SÖZLERİ NELERDİR?

- (Ey iman edenler yapmadığınız şeyleri niçin diyorsunuz.) Gelirsiniz ver bana tarikat, sonra bırakırsınız, namaza başlar, bırakırsınız, çarşafı giyer, çıkarırsınız, bunlar hep buraya girer (yani saff suresinin 2. ayetine girer)

- Şalvar giymekten utanırsınız, sakal, cübbe,çarşaf, uzun entari, bakın İslam kıyafetidir bu. Sen bunları giymekle " ben Müslüman'ım, benim sağlığımda islamiyete kimse yan bakamaz" demek istiyorsun.

- Sizin çarşafınız bizim sarığımız, şalvarımız, sizi gören alacağını alıyor, birde tatlı sözlen konuşursan onunla, tamam.

- Dana kadar kızları veriyorsunuz liseye, aklınız mı gitti, yoksa ruhunuz mu gitti. Diplomayı algel de namusun ne olursa olsun. Bana darılmayın.

- Şimdi hoca vardır ama diploma yedi onları.

- Televizyon hiç Mevla'yı hatırlatır mı? Zehir zakkum akıtıyor.

- Televizyon, Romalar, çalgılar, şarkılar, türküler, ilahiler lehvel hadisin (batıl ve boş) lafın ta kendisidir. Peki bunarı niçin alıyor, neye yarıyor? Allah (c.c) yolunda gidenleri şaşırtmaya yarıyor.

- Okumayın (ilahi) "ama cemaat kaçıyor",kaçsın o cemaat, ilahi için cemaat kaçsın.

- İngilizce, Almanca, Fransızca bilirsiniz, Arapça bilmezsiniz, eyvah , eyvah hem de ne eyvah.

- Dilenci at üstünde gelse vereceksin, şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çok ver.

- Çarşaflarınızı muhafaza ediyorsunuz Elhamdülillah, ama bilmiyorum entarileriniz nasıldır?

- Kimi söz verir ama yapmaz, tamam, söz giyeceğim çarşafı ama yakında diyor. Onu bekle, on sene yirmi sene .

- Şimdi kadınları okutuyorlar, düştü tavuk çakalın eline, tavuk çakalın eline düşerse ne olur? Çakal onu yer.

- Akıllıya bir işaret yeter, şimdi diyebilir misiniz çarşafımızı muhafaza ediyoruz , namazımızı kılıyoruz, teheccüdümüzü kılıyoruz , namahreme çıkmıyoruz, tesbihde çekiyoruz ancak evlenirken bir gelinlik giyiyoruz, azıcık kafire benziyoruz, o azıcık var ya o azıcık, o ağaç böceği gibidir, yer seni o.

- Kadınların şerefi gizli kalmalarında ve erkeklerle görüşmemelerindedir. Kadın çalışacak diye tutturmuş, sonra aç kalırlarmış. Sen karışmasana, o Allahu Teala yarattığının rızkını verir. Sen yeter ki adam ol, Müslüman ol, uslu ol, akıllı ol.

- Allah c.c.sana İslam kıyafeti verdi, sen İngiliz kıyafeti giyiyorsun. Daha bu şerefinle ne kadar oynayacaksın, dönmeyecek misin hala İslamşekline.

- Aklı başında olan adamın evinde televizyon olmaz.

- En büyük günah sorulursa, nedir? Kafirlere meyletmektir.

- (Namahrem hakkında) Birbirinin sesini duymamalı.

- Romanlarla, gazetelerle,dergilerle, teyplerle, televizyonla meşgul bu millet. Ne olacak bu milletin hali, bilmiyorum.

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