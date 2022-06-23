Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi ne zaman, hangi camide, nereye defnedilecek? Efendi Hazretleri'nin cenazesi yarın mı, hangi namazda?

Büyük İslam alimi, Ehlisünnet Nakşibendi lideri Mahmud Efendi Hazretleri 93 yaşında vefat etti. Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur. Peki, Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi ne zaman? Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi hangi camide kılınacak? Mahmud Efendi Hazretleri nereye defnedilecek?

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ KAÇ YAŞINDA, NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ustaosmanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" notuyla duyurdu. İsmailağa Cemaati'nden yapılan duyuruda ise, "24 Zilkade 1443 perşembe gecesi saat 01.50 itibarı ile sevgili şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuman Namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır." denildi.

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN, HANGİ CAMİDE?

Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazından sonra Fatih Camii'nde kılınacaktır. Cenaze namazı Cuma namazından hemen sonra eda edilecek.

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Cenâzesi 24 Haziran 2022 cuma günü cuma namazını müteâkiben Fâtih Câmi-i Şerîfinde kılınacak ve Sakızağacı Şehitliği'nde Yüce Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin yakınında bulunan kabr-i şerîfine defnedilecektir.

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