Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi ne zaman, hangi camide, nereye defnedilecek? Efendi Hazretleri'nin cenazesi yarın mı, hangi namazda?
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Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin talebesi, büyük İslam alimi, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından cenaze namazına gitmek isteyen vatandaşlar Google'da, Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi ne zaman, hangi camide, nereye defnedilecek? Efendi Hazretleri'nin cenazesi yarın mı, hangi namazda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Büyük İslam alimi, Ehlisünnet Nakşibendi lideri Mahmud Efendi Hazretleri 93 yaşında vefat etti. Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur. Peki, Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi ne zaman? Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi hangi camide kılınacak? Mahmud Efendi Hazretleri nereye defnedilecek?
Ustaosmanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" notuyla duyurdu. İsmailağa Cemaati'nden yapılan duyuruda ise, "24 Zilkade 1443 perşembe gecesi saat 01.50 itibarı ile sevgili şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuman Namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır." denildi.
Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazından sonra Fatih Camii'nde kılınacaktır. Cenaze namazı Cuma namazından hemen sonra eda edilecek.
Cenâzesi 24 Haziran 2022 cuma günü cuma namazını müteâkiben Fâtih Câmi-i Şerîfinde kılınacak ve Sakızağacı Şehitliği'nde Yüce Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin yakınında bulunan kabr-i şerîfine defnedilecektir.