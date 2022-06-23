Mahmud Efendi Hazretleri kimdir, hastalığı neydi, neden vefat etti? Mahmud Efendi Hazretleri gerçek ismi nedir? Mahmud Ustaosmanoğlu kimdir?
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Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin talebesi, büyük İslam alimi, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar, Mahmud Efendi Hazretleri kimdir, hastalığı neydi, neden vefat etti? Mahmud Efendi Hazretleri gerçek ismi nedir? merak etti. İşte ayrıntılar...
Büyük İslam alimi, Ehlisünnet Nakşibendi lideri Mahmud Efendi Hazretleri 93 yaşında vefat etti. Peki, Mahmud Efendi Hazretleri kimdir, hastalığı neydi, neden vefat etti? Mahmud Efendi Hazretleri gerçek ismi nedir?
Mahmud Efendi Hazretleri'nin gerçek ismi "Mahmud Ustaosmanoğlu" 'dur.
Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.
1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.
İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.
Ustaosmanoğlu'nun Arifan Kitabevinden yayımlanan eserleri şu şekildedir:
- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 19. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı Kur'an tefsiri)
- Sohbetler (9 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)
- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)
- Umre Sohbetleri
- Fatiha Tefsiri
- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri
- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı
- Efendi Babam Buyurdu ki
- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
- İrşadül Müridin
- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni
- Tembihat
- Mektubatı Mahmudiyye
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
Ustaosmanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" notuyla duyurdu. İsmailağa Cemaati'nden yapılan duyuruda ise, "24 Zilkade 1443 perşembe gecesi saat 01.50 itibarı ile sevgili şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuman Namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır." denildi.