Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece saat 01.00 sularında 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Mahmud Efendi cenazesine kaç kişi katıldı? 24 Haziran Cuma Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine kaç kişi katıldı, kaç bin, kaç milyon kişi katıldı?

MAHMUD EFENDİ HZ. (MAHMUT USTAOSMANOĞLU) KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZESİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze törenine saatler kala binlerce camiye akın etti. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Uzun zamandır yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 93 yaşındaki İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün hayatını kaybetti. Bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde ülkenin neredeyse her yerinden binlerce kişi akın ederken, cami avlusunda yaşanan yoğunluk drone ile de havadan görüntülendi.

Cenazeye katılan kişi sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı fakat bazı kaynaklara göre cenazeye yüz binlerce insan katıldı.

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