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Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'da TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Konuşmasında İsrail'e karşı duruşundan dolayı Türk halkına teşekkür eden Abbas'ın sözleri gündem oldu. Peki, Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi?

MAHMUD ABBAS MECLİS KONUŞMASINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'da TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

"KARDEŞ TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Türk halkına duruşundan dolayı teşekkür eden Abbas, "Kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımızın Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırıma karşı açılan davaya müdahil olmasını kutluyorum. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir bu da Türk halkının ahlakının göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ VE MHP'LİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Abbas'ın bu sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı. Muhalefet grubunun bu anlarda tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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