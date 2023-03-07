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Mahmoud Dahoud kimdir? Mahmoud Dahoud kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adayları arasında gösterilen Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez saha dışında birbirine rakip oldu. Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlayan iki takım da transferde karşı karşıya geldi. Peki, Mahmoud Dahoud kimdir? Mahmoud Dahoud kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, gelecek sezonun kadro çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Suriye asıllı Alman futbolcu Mahmoud Dahoud ile ilgileniyor. 27 yaşındaki oyuncunun Alman devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Mahmoud Dahoud kimdir? Mahmoud Dahoud kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

MAHMOUD DAHOUD KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1996 (27 yıl yaşında), Amuda, Suriye

Boy: 1,78 m

Mahmoud Dahoud, Bundesliga kulübü Borussia Dortmund ve Almanya milli takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcu.

Bu sezon Alman ekibinde toplamda 7 maça çıkabilen Mahmoud Dahoud, 288 dakika süre alabildi. Sahada kaldığı süre boyunca gol veya asist katkısı ise yapamadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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