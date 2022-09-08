Mahluta Çorbası tarifi! Masterchef Mahluta Çorbası nedir, nasıl yapılır, hangi bölgeye aittir? Mahluta Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 8 Eylül dokunulmazlık oyununda şefler tarafından Mahluta Çorbası yapılması istendi. Peki Masterchef Mahluta Çorbası nasıl yapılır? Mahluta Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Mahluta Çorbası yemek tarifi! Mahluta Çorbası nasıl yapılır? Mahluta Çorbası yemeği hangi yöremize aittir? Mahluta Çorbası yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Mahluta Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Mahluta Çorbası yemek tarifi nasıldır? Mahluta Çorbası yemeği nasıl yapılır? Mahluta Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Mahluta Çorbası nasıl yapılır? Mahluta Çorbası için gerekenler neler? Mahluta Çorbası yemeği hangi ile ait?

MAHLUTA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

8 su bardağı su

Terbiyesi İçin;

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Ekşili Sosu İçin;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

MAHLUTA ÇORBASI NASIL YAPILIR? MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ!

Mahluta çorbası, Antakya'nın yöresel yemeklerindendir. Mercimek, bulgur ve pirinç süzgeçte iyice yıkanıp süzülür ve düdüklüye alınır. Üzerine havuç rendelenir ve soğan doğranır. Tuzu atılıp suyu konulur ve kapağı kapatılarak düdüğü ötmeye başladıktan sonra 15 dakika pişirilip kapatılır. Terbiye malzemeleri bir kapta çırpılır. Düdüklü dikkatli şekilde açılır ve blender ile hafif dişe gelecek şekilde birkaç kez dırdır yapılır. Kepçe ile çorbadan alınıp terbiye malzemelerinin üzerine birkaç sefer konulup çırpılır ve çorbaya ilave edilir ve iyice karıştırılır.İsteğe bağlı ocakta bir taşım kaynatılır. Sosu İçin bir cezveye salça ve yağ konulup kızdırılır. Nar ekşisi ve baharatlar konulup karıştırılır. Altı kapatılıp çorbaya ilave edilir karıştırılır.

MAHLUTA ÇORBASI HANGİ BÖLGEYE AİT?

Mahluta çorbası, Antakya yöresine özgü mercimek çorbasıdır.