Mahkumlara genel af çıktı mı? 100. yıla özel 29 Ekim genel af var mı?

Mahkumlara genel af çıktı mı? Cumhuriyetin 100. yılına özel mahkumlara 29 Ekim genel af var mı? Kamuoyunda uzun süredir yer bulan genel af iddiaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da hız kazanmıştı. Mahkumlara 100. yıl affı olarak da nitelendirilen yasanın çıkıp çıkmadığı merak ediliyordu. Peki, mahkumlara genel af çıktı mı? İşte detaylar...

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla mahkumlara genel af çıktı mı? 29 Ekim genel af var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Mahkum yakınları da 29 Ekim'e özel bir genel af beklentisi içerisindeydi. Kamuoyunda beklentiler 100. yıla özel bir genel af olabileceği yönündeydi.

100. YILA ÖZEL ÇIKACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ceza Hukukçusu Ersan Şen de katıldığı bir televizyon progamında 29 Ekim 2023'te genel af yapılabileceğini söylemişti. Cumhuriyetin 100. yılını işaret eden Şen, özel ya da genel bir af çıkacağını ifade etmişti.

Şen yaptığı açıklamada; ""Af çıkacak ben size söyleyeyim. Ama özel olacak ama genel ya da 3. tip denilen ceza indirimi şeklinde ancak bu tüm suçları kapsamayacak ve Anayasa Mahkemesi'ne bu mesele gidecek. Af düzenlemesinin kapsamı genişler mi bilinmez, geçmişte örnekleri oldu Rahşan Affı zamanında. Şunu net söyleyebilirim ki, 29 Ekim 2023 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti bir af düzenlemesi görecek." demişti.

MAHKUMLARA GENEL AF ÇIKTI MI?

29 Ekim'de genel af çıkıp çıkmadığına ilişkin gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Resmi Gazete'de genel affa ilişkin duyurular takip edildi.

Genel affa ilişkin bir çalışma yapılmadı ve kanun çıkmadı.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu davasını düşüren, hükmolunan cezaları bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran aftır. Soruşturmaları da bu kapsamda değerlendirmek gerekir.

Genel af, bir hükümet veya devletin belirli bir dönemde belli suçları işleyen bireyleri cezadan muaf tutmak veya verilen cezaları hafifletmek için yaptığı resmi bir düzenlemedir. Genel af genellikle toplumsal barışı sağlamak, ceza sistemindeki aşırılıkları düzeltmek, cezaevinin aşırı kalabalık olmasını engellemek veya belirli bir siyasi veya sosyal hedefi gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Genel af, belirli bir suç veya suç kategorileri için uygulanabilir veya belirli bir tarihten önce işlenen suçları kapsayabilir. Bu tür af genellikle bir yasa veya kararname ile resmi olarak duyurulur ve uygulanır.