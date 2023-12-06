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Mahkumlar Meslek Eğitim Merkezi'nde Sertifikalı Meslek Sahibi Olarak Tahliye Oluyor

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Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlar, 28 iş kolunda ürettikleri ürünler ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Mahkumlar, kurum bünyesindeki Meslek Eğitim Merkezi'nde sertifikalı meslek sahibi olarak tahliye oluyor.

Mahkumlar, Meslek Eğitim Merkezi kurslarında sertifikalı meslek sahibi olarak tahliye oluyor

Sanayi sitesi değil, ceza infaz kurumu

Niğde'de mahkumlar hem meslek öğreniyor hem üretime katkı sağlıyor

NİĞDE - Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlar, 28 iş kolunda ürettikleri ürünler ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

7 bin 300 dekar arazi üzerine kurulu olan Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu, bin 300 dekar arazi üzerinde üretim faaliyeti sürdürüyor. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere mobilya, demir, döşeme gibi alanlarda faaliyet gösteren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler tarafından üretilen ürünler, Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

"120 kuruma et sevkiyatı"

1962 yılında kurulan kurumun üretim faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Harun Torun, "Tarım ve hayvancılık başlıca üretim alanımız ama bunun yanı sıra mobilya, demir döşeme gibi alanlarda da faaliyet gösteriyoruz. Çeşitli kurumların et ihtiyacını gideriyoruz. Örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi üniversitelerin, bazı hastaneler, adliyeler, ceza infaz kurumları ve bakanlıkların yemekhanelerine et sevkiyatı yapıyoruz. Hayvanları kendi bünyemizde yetiştiriyoruz, çevredeki hayvan yetiştiricilerinin de hayvanlarını almak suretiyle ekonomiye de katkı sağlıyoruz" dedi.

"Hükümlüler meslek öğreniyor"

Torun, hükümlülerin Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sıfırdan meslek öğrendikleri gibi öğrendikleri mesleği kurum bünyesinde mesleki eğitim merkezi tarafından açılan kurslarda da sertifikalandırdığını söyleyerek, "Hükümlerimizin bazıları işleri bilerek geliyorlar ve burada üstüne biraz daha katkıda bulunuyorlar bazıları da sıfırdan meslek edinerek buradan tahliye oluyorlar. Kurumun içerisinde kurmuş olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilen Meslek Eğitim Merkezi var. Burada hükümlülerin kalfalık, ustalık belgesi alınmasını sağlıyoruz. Geniş bir alanda faaliyet gösteriyoruz ve bu alanın tamamı tarıma elverişli değildi. Yıllardır yaptığımız çalışmaların sonucunda üçte ikisini tarıma elverişli hale getirdik ve hayvanların yem bitkilerini de kendimiz üretiyoruz. İleri işleme de yapıyoruz sucuk, kavurma, döner gibi ürünlerimiz de mevcut bu ürünleri de yine diğer Ceza İnfaz Kurumlarının satış yerlerinde satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştıkları iş kolunda mesai yapan hükümlüler ise, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki atölyelerde meslek öğrendiklerini tahliye olduklarında mesleği sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Açık Ceza İnfaz Kurumu Niğde Tarım Eğitim Genel Güncel Haberler

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