Mahkum Zahit kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Zahit kimdir? Mahkum dizisi 'Zahit' kimdir, kim canlandırıyor? Mehmet Ulay kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAHKUM ZAHİT KİMDİR?

Mahkum dizisinde Mehmet Ulay tarafından canlandırılan karakter. (1-)

Yesari ailesinin babasıdır. Çok zengin bir iş adamıdır ve Yesari Holding'in sahibidir. Barış ve Savaş adında ikiz oğulları vardır. Barış'ın Savaş'ı öldürdüğünü biliyordur ama tek oğlunu kaybetmemesi için onu Savaş'ın yerine koyar ancak sonra Barış'a onun Savaş değil Barış olduğunu bildiğini itiraf etmiştir. Eşi Tomris'i öldürmüştür.

MAHKUM ZAHİT KİM CANLANDIRIYOR?

Mahkum dizisinde Zahit karakterini "Mehmet Ulay" canlandırmaktadır.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay, (d. 28 Mayıs 1942, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

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