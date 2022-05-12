Mahkum Zahit kimdir? Mahkum dizisi 'Zahit' kimdir, kim canlandırıyor? Mehmet Ulay kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Ekranların sevilen dizisi Mahkum'un karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Zahit oldu. Peki, Mahkum Zahit kimdir? Mahkum dizisi Zahit (Mehmet Ulay) kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ulay'ın dizileri nelerdir? Hayatı ve biyografisi! Mahkum Zahit kimdir, kaç yaşında, gerçek adı nedir, aslen nerelidir? Detaylar sizlerle...
Mahkum Zahit kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Zahit kimdir? Mahkum dizisi 'Zahit' kimdir, kim canlandırıyor? Mehmet Ulay kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mahkum dizisinde Mehmet Ulay tarafından canlandırılan karakter. (1-)
Yesari ailesinin babasıdır. Çok zengin bir iş adamıdır ve Yesari Holding'in sahibidir. Barış ve Savaş adında ikiz oğulları vardır. Barış'ın Savaş'ı öldürdüğünü biliyordur ama tek oğlunu kaybetmemesi için onu Savaş'ın yerine koyar ancak sonra Barış'a onun Savaş değil Barış olduğunu bildiğini itiraf etmiştir. Eşi Tomris'i öldürmüştür.
Mahkum dizisinde Zahit karakterini "Mehmet Ulay" canlandırmaktadır.
Mehmet Ulay, (d. 28 Mayıs 1942, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.