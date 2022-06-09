Mahkum yok mu, neden yok? Mahkum dizisi final mi yaptı, bitti mi? 9 Haziran Perşembe bu akşam Mahkum var mı, yok mu, niye yok? - Haberler

Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, bir Güney Kore dizisi olan Innocent Defendant dizisinden uyarlanmıştır. Mahkum yok mu, neden yok? Mahkum dizisi final mi yaptı, bitti mi? 9 Haziran Perşembe bu akşam Mahkum var mı, yok mu, niye yok?

MAHKUM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Mahkum dizisi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 24. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Mahkum dizisi önümüzdeki sezon yayınlanmaya devam edecek.

MAHKUM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane… Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar. Bu oyununun sonuda kim galip çıkacaktır? Akıl mı? Delilik mi?

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

Fırat Bulut (Onur Tuna), başarılı bir Cumhuriyet Savcısıdır. Bir sabah uyandığında kendini eşinin ve çocuğunun katili olarak cezaevinde bulur. Hafıza kaybı geçirmiştir ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Tüm Türkiye Fırat'ı çocuk ve kadın katili olarak tanımaktadır. Fırat adını temize çıkarmak için mücadele etmektedir.

MAHKUM OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Fırat Bulut (Onur Tuna): Türkiye Cumhuriyeti Savcısı'dır.

Barış Yesari (İsmail Hacıoğlu): Savaş'ın ikizi.

Büge Yesari (Melike İpek Yalova): Barış'ın sevgilisi.

Sasha Doğan (Hayal Köseoğlu): Barış'ın asistanı ve en yakın arkadaşı.

Hacı Alagöz (Hakan Karsak): Aşiret reisi.

Haberler.com - Gündem