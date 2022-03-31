Mahkum yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Mahkum dizisi yeni bölüm Perşembe mi?
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Ekranların beğenilen dizisi Mahkum'un bugün yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Mahkum yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Mahkum dizisi yeni bölüm Perşembe mi? merak etti. Peki, Mahkum bugün yok mu, neden yok? Mahkum yeni bölüm hangi gün? Mahkum yeni bölüm ne zaman başlayacak, saat kaçta?
Mahkum ne zaman? Mahkum dizisi yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Mahkum dizisi yeni bölüm Perşembe mi?
Mahkum normalde her Perşembe saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat 31 Mart Perşembe yani bugün dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.
Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.
Onur Tuna - Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari
Alara Bozbey - Zeyno
Seray Kaya - Cemre
Melike İpek Yalova - Büge Yesari
Hayal Köseoğlu - Sasha
Hakan Karsak - Haci
Hakan Salınmış - Bey Baba
Tugay Mercan - Paşa
Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü
Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi
Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı
Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı
Mehmet Ulay Zahid Yesari
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022