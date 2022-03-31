Mahkum ne zaman? Mahkum dizisi yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Mahkum dizisi yeni bölüm Perşembe mi?

MAHKUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mahkum normalde her Perşembe saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat 31 Mart Perşembe yani bugün dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek.

MAHKUM KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM OYUNCU KADROSU

Onur Tuna - Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

Alara Bozbey - Zeyno

Seray Kaya - Cemre

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

Hayal Köseoğlu - Sasha

Hakan Karsak - Haci

Hakan Salınmış - Bey Baba

Tugay Mercan - Paşa

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

Mehmet Ulay Zahid Yesari

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