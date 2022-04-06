Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum 15. bölüm bugün var mı? Mahkum 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLCAK?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinyor'un ayak sesleri yaklaştıkça Barış'ın endişeleri de büyür. Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar.

Gizemli kişiden, bıçaktan artık umudunu kesen Fırat için tek bir seçenek kalmıştır; kızı Nazlı'yı kaçırmak. Arkadaşlarıyla yol ayrımına giderken, suçlu olmayı kabullenip Nazlı'yla yeni bir hayat kuracaktır.

Barış' ın infaz kararından habersiz olan Fırat, kızı Nazlı'ya kavuşabilecek midir?.

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