Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum yeni bölümde ne olacak? Mahkum 18. Bölüm fragmanı
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Gündem
21.04.2022 08:56
- Güncelleme:
21.04.2022 09:18
Önemli isimlerin başrollerde olduğu Mahkum dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Mahkum dizisinin yeni bölümü ne zaman? Mahkum 18. fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı izle! Mahkum 18. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Mahkum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin 18. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Mahkum konusu nedir? Mahkum 18. Fragmanı nasıl izlenir! Mahkum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Zaman var oldukça seni hatırlamaya devam edeceğim."
Cemre'nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır. Barış'la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler.
Dört duvar arasına girmemek için gözünü karartan Barış, Sasha'nın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini büyük bir gizemin içinde bulur. Cemre'nin ölümüyle birlikte Barış av, Fırat avcı olmuştur.
Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu mücadeleden hangisi galip çıkacaktır? MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Senin adın artık yeraltı savcısı olsun!".
Fırat ve Barış, canları pahasına mücadele edip çocuklarının hayatını kurtarırlar. Verdiği savaş sonunda kızına kavuşan Fırat için yenin bir sayfa açılır. Barış Yesari davasını bitirmenin zamanı gelmiştir. Cemre ve arkadaşlarının yardımıyla harekete geçer. Kendince uyguladığı yöntemlerle Barış'ın işlediği cinayetler hakkında delil toplamaya başlar. Hiç beklemediği bir anda cinayet bıçağının da ortaya çıkmasıyla, Fırat zafere adım adım yaklaşmaktadır.
Fırat'a karşı Sinyor ile iş birliği yapan Barış, Fırat'ın cinayet davalarıyla ilgili somut adımlar atması sonucu köşeye sıkışır. Büge'nin de Zeynep cinayetini öğrenmesiyle iyiden iyiye sarsılır. Bir yanda özgürlüğü diğer yanda sevdiği kadın… Dört duvar arasına girmemeye kararlı olan Barış, tehlikeli sulara geri döner.
Yeraltında savaşmaya devam eden Fırat ve Barış, mutlak sona doğru yol almaya başlarlar…
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