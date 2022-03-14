Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum yeni bölümde ne olacak? Mahkum 14. Bölüm fragmanı izle

Ekranların beğenilen dizisi Mahkum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Mahkum konusu nedir? Mahkum 14. Fragmanı nasıl izlenir! Mahkum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, büyük bir sürprizle karşılaşır. Bıçağı bulabilmesi için Savaş'ın kirli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Köstebek sınavından geçtiğini düşünürken Sinyor'un kimliğine giden yol, babasıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir?

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